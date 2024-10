Salut menstrual accessible, inclusiva i sostenible per a totes

Amb la nova inversió de 90.000 euros en copes i calces menstruals reutilitzables, Govern fa un pas significatiu cap a la inclusió i la consciència ecològica. Aquesta iniciativa no només busca facilitar l’accés a alternatives menstruals sostenibles, sinó que també vol reforçar un missatge de suport i dignitat per a les joves que conviuen amb la menstruació cada mes. La distribució d’aquests productes a través dels centres educatius assegura que totes les noies d’entre 12 i 35 anys puguin accedir a opcions higièniques i econòmiques, superant barreres de costos i oferint una resposta real a les necessitats quotidianes. Aquesta mesura redueix l’impacte ambiental associat als productes d’un sol ús i, a més, reverteix directament en el benestar de les joves, alleujant l’economia familiar. En un món on les qüestions de salut menstrual encara s’enfronten a tabús, iniciatives com aquesta visibilitzen una realitat normal i fomenten l’empoderament de les joves, fent-les partícips d’un canvi cap a una societat més justa i respectuosa amb el medi ambient. Andorra es posiciona així com un exemple de compromís social i sostenibilitat.