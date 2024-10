Un amenaça latent per a l’economia i la imatge del país

El recent comís de més de 62.500 euros en tres operacions contra el contraban de tabac és un recordatori alarmant de l’impacte que aquesta activitat il·legal té per a Andorra. Aquestes operacions evidencien la dimensió i persistència d’un problema que afecta greument l’economia i la reputació del país. El contraban de tabac no només representa una evasió fiscal que priva l’Estat d’ingressos significatius, sinó que també deteriora la imatge d’Andorra com a destí segur i de confiança per a inversors i turistes. A més, aquestes pràctiques il·legals sovint estan lligades a xarxes organitzades que es mouen al marge de la llei i poden donar lloc a altres formes de criminalitat que augmenten la inseguretat. És essencial que les institucions mantinguin i reforcin els esforços de col·laboració internacional per lluitar contra aquest fenomen. L’estabilitat econòmica i social del país depèn, en part, de mantenir un entorn legal que beneficiï tots els ciutadans. Per això, la lluita contra el contraban és una prioritat per protegir no només els interessos del Principat, sinó també el futur i la qualitat de vida de la seva població.