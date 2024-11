Invertir en cultura és apostar pel futur

L’Auditori Nacional d’Ordino, amb gairebé tres dècades d’història, es prepara per una transformació que transcendeix la seva estructura física i esdevé un símbol de compromís amb el patrimoni cultural del nostre país. Aquesta inversió, promoguda pel departament de Cultura en col·laboració amb Territori i Urbanisme, amb un pressupost de 770.000 euros, posa de manifest la convicció de les autoritats: invertir en cultura és, per sobre de tot, potenciar el futur dels talents locals i preservar les arrels tradicionals.

La renovació abasta des de la millora del sistema de climatització fins a un nou sistema d'il·luminació LED i ajustos en seguretat, buscant garantir el màxim confort per als espectadors. També inclou la rehabilitació de l’exterior de l’auditori, amb la renovació del paviment i els accessos, i una cura especial dels materials per adaptar-los als estàndards moderns i sostenibles. Aquesta intervenció no només adequa l’auditori als temps actuals, sinó que en preserva el paper com a espai de referència cultural, un llegat imprescindible per a les generacions futures.