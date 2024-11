Una DANA que fa recordar els aigüats del 82

En aquell moment crític, la resposta solidària va arribar d'arreu, amb ajuda material i suport per a les famílies afectades. Aquest esperit de fraternitat i ajuda mútua, que va marcar profundament la societat catalana, es revifa avui en el suport al País Valencià. Les mostres de suport i compromís entre territoris germans recorden que la unitat en moments de necessitat és un dels pilars fonamentals d'una societat resilient. Així, passin els anys que passin, la fraternitat es manté viva i present.

La solidaritat, un valor que transcendeix el temps i les fronteres, es manifesta avui amb força a través de la resposta activa de diversos sectors empresarials del Principat, que han impulsat campanyes de recaptació d'aliments i productes de primera necessitat per al poble valencià, en resposta a la crida feta per l'Arquebisbe Vives. Aquestes accions de suport esdevenen un recordatori profund de l’ajuda rebuda l’any 1982, quan les inundacions van devastar el Principat, provocant nombrosos danys materials i la pèrdua de vides. Aquella tardor, aiguats excepcionals van colpejar el país, amb rieres i rius desbordats que van arrasar infraestructures i habitatges.

