A la greu situació de l'habitatge se li sumen les estafes

La crisi d’habitatge a Andorra es fa cada cop més evident, amb exemples alarmants que posen en qüestió l’estabilitat del mercat de lloguer. Recentment, un anunci al centre d’Andorra la Vella oferia un pis d’una habitació per 900 euros mensuals, però amb la condició de pagar aquesta quantitat només per visitar-lo. Una situació que ha estat denunciada com a possible frau i amb l’objectiu de donar a conèixer pràctiques abusives. Aquest episodi exposa l’abús que sovint pateixen els llogaters en un mercat on els preus són exorbitants i l’oferta és limitada. Tot i els esforços del Govern per ampliar l’accés a l’habitatge, la realitat és que l’entrega de nous pisos continua sent insuficient, mentre molts altres romanen buits, sense comptadors actius. Aquesta situació esdevé insostenible per a molts, que veuen com gairebé la meitat del seu sou es destina al lloguer. El cas del pis denunciat posa de manifest la necessitat urgent d’una regulació efectiva que freni pràctiques abusives i garanteixi l’accés a habitatges dignes i assequibles per a tots els ciutadans del Principat.