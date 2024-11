Inversió de 6 milions d'euros en 30 pisos, garantia de tranquil·litat?

El Govern ha anunciat una inversió de sis milions d’euros per construir trenta habitatges assequibles al Cedre. Tot i ser una mesura positiva, aquest projecte representa un alleujament mínim en una crisi d’habitatge que afecta greument el país. La falta d’habitatge assequible obliga molts treballadors a destinar prop del 50% del seu salari al lloguer, una situació insostenible que fa que alguns abandonin el país. La construcció d’aquests pisos és necessària, però insuficient per cobrir una demanda creixent i una oferta escassa que manté els preus elevats. Cada cop és més evident que cal una política d’habitatge a llarg termini que vagi més enllà de projectes puntuals i que inclogui tant la regulació de preus com la promoció d'habitatge assequible. Aquesta situació, denunciada en reiterades ocasions per veïns i sindicats, exigeix un canvi estructural. Si Andorra vol retenir els seus treballadors i garantir la seva competitivitat, l’habitatge assequible ha de passar de ser una excepció a una realitat. La construcció d’aquests habitatges és un primer pas, però cal un compromís amb solucions duradores.