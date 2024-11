Posar la responsabilitat al bell mig del bon ús de la tecnologia

El nou Pla Integral pel Bon Ús de la Tecnologia en l’educació d’Andorra representa un pas essencial per preparar els joves en una societat cada cop més digital. En lloc de debatre si la tecnologia és «bona» o «dolenta», aquest pla posa el focus en l’ús responsable i en el foment del pensament crític, especialment amb l’ús d’intel·ligència artificial (IA). La tecnologia és una realitat que cal gestionar amb criteri, i aquest pla posa l’accent en ensenyar als estudiants a reflexionar sobre el que consumeixen digitalment. Substituir l’iPad pel Chromebook és una acció destacable, la qual permet a les escoles controlar millor els continguts i reduir les distraccions. A més, establir límits d’exposició i fomentar les competències digitals des de l’educació no només ajuda a prevenir l’abús de les pantalles, sinó que construeix una base sòlida per a futurs ciutadans digitals responsables. En definitiva, Andorra fa un pas en la bona direcció amb aquest pla, demostrant que, tot i no ser un líder en regulació tecnològica, té la voluntat de formar una generació capaç d’afrontar el món digital amb pensament crític i ús conscient de la tecnologia.