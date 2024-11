Pensions desiguals: una frontera injusta per a alguns

El Consell General ha aprovat una revaloració de les pensions amb una decisió que ha generat controvèrsia: mentre que els pensionistes residents al país gaudiran d’un increment complet, aquells que viuen a l’estranger només rebran un augment reduït. Aquesta diferenciació genera dubtes i qüestionaments sobre la justícia de la mesura, ja que no té en compte que tots els pensionistes, independentment del lloc on resideixin, han contribuït al sistema de la mateixa manera durant la seva vida laboral. La revaloració desigual sembla no considerar les aportacions fetes per aquests ciutadans, fet que crea una discriminació envers els pensionistes que han decidit establir-se fora del país. A més, aquesta mesura podria enviar un missatge desfavorable, insinuant que els drets obtinguts durant anys de treball depenen de la residència actual, un factor que no hauria d’afectar els seus drets adquirits. Per a molts, aquest és un pas enrere en la igualtat de tracte que mereixen tots els contribuents, creant així una diferència innecessària i injusta que perjudica aquells que, com els residents, han contribuït al país en les mateixes condicions.