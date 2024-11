Una porta a l'esdeveniment centrat en l'esport digital

A més, en aquests entorns es desenvolupen habilitats cognitives com el pensament estratègic, la resolució de problemes i la resiliència, que ajuden els joves a afrontar els reptes quotidians amb confiança i adaptabilitat. Molts jocs immersius també ofereixen experiències que estimulen la creativitat, ja que els jugadors han de resoldre situacions complexes i explorar escenaris nous constantment.

El creixement dels e-sports i dels videojocs ha esdevingut una eina positiva per a molts joves, proporcionant un espai de socialització i desenvolupament personal dins de l’entorn digital. Els videojocs fomenten la col·laboració, la comunicació i la capacitat de treballar en equip, habilitats essencials tant en el context acadèmic com en el laboral.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació