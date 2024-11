Reconeguem el valor afegit dels productors locals

La 32a Mostra Gastronòmica d’Ordino és molt més que un esdeveniment; és un orgullós homenatge als petits productors locals que, amb esforç i passió, mantenen viva l’essència del nostre territori. Aquesta fira celebra i reconeix el valor afegit dels productes d’alta muntanya; els formatges, embotits, vins i confitures que són molt més que aliments. Són el fruit d’una feina acurada, d’una dedicació que enllaça tradició i innovació, i de la tenacitat d’aquells qui es comprometen a oferir el millor de la nostra terra. Cada parada i cada tast a la Mostra és una oportunitat per posar en valor aquests productes únics, tan estimats per la seva autenticitat i qualitat. Els visitants i turistes, immersos en una experiència gastronòmica incomparable, poden descobrir el profund arrelament d’aquests productes en la nostra cultura i en la nostra identitat. La Mostra s’ha consolidat així com un punt de trobada essencial que reivindica el treball dels petits productors, sovint allunyats del focus mediàtic, però protagonistes d’una tasca que és fonamental per preservar la nostra identitat i singularitat.