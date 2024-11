La transparència, clau per a la confiança en les administracions locals

La transparència és essencial per guanyar i mantenir la confiança de la ciutadania en qualsevol administració pública, especialment a escala local, on les decisions tenen un impacte directe en la vida quotidiana. La recent decisió del Comú de la Massana d’obrir l’accés a la informació per facilitar el debat i l’anàlisi respon a una demanda legítima de la minoria comunal i a les recomanacions del Raonador del Ciutadà, evidenciant que la transparència millora la gestió i evita retards.

Les administracions comunals gestionen recursos que provenen dels impostos dels ciutadans, fet que les obliga a mantenir una rendició de comptes clara i accessible. Aquest compromís no és només una bona pràctica, sinó una responsabilitat imprescindible en una democràcia que busca consolidar la confiança i fomentar un diàleg obert i informatiu amb la societat que serveix.

Quan una administració local com la de la Massana inicia passos concrets cap a una gestió més transparent, està posant les bases per un futur més pròsper i inclusiu, on la ciutadania pugui confiar que les decisions es prenen amb transparència i responsabilitat.