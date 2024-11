Grandvalira davant el repte del canvi climàtic

La manca de neu a causa del canvi climàtic i l’augment de temperatures està obligant Grandvalira a repensar el seu model de negoci. En la presentació de la temporada d’hivern 2024-2025, l’estació ha anunciat una inversió de 20,9 milions d’euros en innovació, incloent-hi 129 nous canons d’alta eficiència per garantir la neu artificial. Aquesta estratègia mostra la voluntat d’adaptar-se als canvis meteorològics, però també planteja dubtes sobre la sostenibilitat a llarg termini. Grandvalira hauria de considerar alternatives com la diversificació d’activitats i la promoció del turisme sostenible per assegurar el seu futur en un entorn climàtic incert. És imprescindible que l’estació lideri iniciatives que prioritzin la sostenibilitat ambiental, buscant un equilibri entre el desenvolupament turístic i la preservació del medi natural. Només així podrà continuar sent un referent i garantir la seva viabilitat a llarg termini.