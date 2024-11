Un pas endavant en la lluita per l’habitatge digne

Finalment, el Govern ha anunciat la imminent aprovació dels preus dels pisos de lloguer assequible que formaran part del parc públic d'habitatge. Aquesta mesura, llargament esperada, representa un alleujament per a moltes famílies que han patit les conseqüències d'una crisi habitacional que s'ha anat agreujant al Principat. La disponibilitat d'habitatges a preus raonables és un dret fonamental que ha estat desatès durant massa temps. Els primers pisos a Sant Julià de Lòria i a l'antic Hotel Àrtic podrien ser adjudicats abans de finals d'any, oferint una esperança real a aquells que més ho necessiten.

És encoratjador veure que es preveu tenir uns 300 habitatges assequibles llogats per a finals del 2026, amb l'objectiu d'arribar a més de 500 abans de finalitzar la legislatura el 2027. No obstant això, és essencial que aquest compromís no es quedi només en números i terminis, sinó que es tradueixi en accions concretes que millorin la qualitat de vida dels ciutadans. El camí per garantir un habitatge digne per a tothom és llarg, però aquest és un pas en la direcció correcta. Ara caldrà assegurar que els processos d'adjudicació siguin transparents i equitatius, i que es continuï treballant per ampliar l'oferta i abordar les causes estructurals de la crisi.