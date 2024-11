Normalitzar un consum cada cop més elevat entre els joves

El Dia Mundial Sense Alcohol ofereix una oportunitat per reflexionar sobre la relació cada vegada més normalitzada amb el consum d’alcohol, especialment entre els joves. En la societat actual, parlar sobre el consum d’alcohol sembla haver perdut part del seu estigma; el tema ja no és un tabú com ho va ser en dècades anteriors. Aquesta obertura, tot i que positiva pel que fa a la llibertat d’expressió i la visibilització de problemes associats a l’alcoholisme, també pot comportar alguns riscos. La menor percepció de risc i la normalització del consum poden influir en l’edat d’inici, fent que cada cop més adolescents consumeixin alcohol a una edat primerenca. En cercles socials i espais d’oci, l’alcohol es presenta sovint com un element indispensable per a la diversió i la connexió social. Aquest missatge, reforçat per la publicitat i les xarxes socials, arriba als més joves, que adopten el consum com una pràctica habitual, fins i tot abans de complir la majoria d’edat.Reflexionar sobre el significat d’un com aquest ens convida a repensar com la societat pot promoure un consum més conscient i responsable, en lloc d’assumir-lo com a norma cultural inqüestionable.