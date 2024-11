Un pas endavant per una millor atenció legal al país

La creació d’un advocat referent únic per a les víctimes de violència de gènere a Andorra és una notícia positiva que mereix celebració. Aquesta mesura té com a objectiu simplificar i millorar l’acompanyament legal de les persones que travessen una situació tan traumàtica, evitant-los la càrrega de repetir la seva història davant de diferents professionals. Tot i això, és important destacar que aquesta iniciativa hauria d’haver estat implementada fa temps. Les víctimes de violència de gènere necessiten un sistema de suport eficaç, que els permeti recuperar-se i trobar protecció sense més entrebancs burocràtics. La manca d’aquesta figura fins ara ha estat una mancança greu en un sistema que hauria de posar les necessitats de les afectades al centre. Aquest projecte és un pas en la direcció correcta, però hauria de ser només el primer d’una sèrie d’iniciatives per garantir una protecció completa i eficaç per a les víctimes. És necessari continuar avançant en la millora de l’atenció i la prevenció, i assegurar que els drets de les afectades siguin realment respectats.