La responsabilitat de la política participativa a Andorra

El recent anunci del cap de Govern sobre la no convocatòria del referèndum posa de manifest una realitat preocupant: la manca de claredat i consens en processos que haurien de ser el màxim exemple de democràcia participativa. Espot ha justificat la decisió en què el text encara no està totalment definit, però aquesta explicació denota una falta de previsió i organització que resulta alarmant. El referèndum és una eina essencial per donar veu directa a la ciutadania en qüestions transcendentals. Posposar-lo indefinidament suggereix que, en lloc de prioritzar el diàleg i l’acord, el Govern prefereix mantenir el control sobre un procés que, paradoxalment, hauria de ser obert i transparent. Aquesta dilació no només desgasta la confiança en les institucions, sinó que també perpetua la percepció d’una política centrada en interessos partidistes, més que en les necessitats reals del poble andorrà. És urgent que el Govern redefineixi les seves prioritats i aposti decididament per la participació ciutadana, tancant els textos amb rigor i facilitant un debat públic enriquidor. Només així Andorra podrà avançar cap a una democràcia més madura i robusta.