La reducció de la població jove exigeix accions urgents

La disminució del percentatge de població menor d’edat a Andorra és un senyal d’alerta que no podem ignorar. Aquest descens del 5% en poc més d’una dècada reflecteix una tendència preocupant que podria tenir conseqüències significatives per al futur del país. Tot i que altres països europeus també experimenten una disminució en la proporció de joves, Andorra destaca per la seva caiguda més pronunciada. Aquesta situació pot derivar en una població envellida, amb menys persones en edat laboral per sostenir el sistema econòmic i social. És imprescindible que les autoritats implementin polítiques efectives per fomentar la natalitat i atreure famílies joves, a través de possibles incentius fiscals, millores en la conciliació laboral i familiar, i un reforç dels serveis de suport a la infància. A més, cal promoure un entorn que faci d’Andorra un lloc atractiu per viure i criar fills, assegurant així la sostenibilitat demogràfica i econòmica del país. Abordar aquesta tendència és essencial per garantir un futur equilibrat i pròsper, i només amb accions decidides podrem revertir aquesta situació i assegurar una societat dinàmica i sostenible.