La necessitat d’una aposta institucional per prevenir la violència de gènere

Cada 25 de novembre, el món reflexiona sobre una realitat que no podem ignorar: la violència de gènere continua present a les nostres societats. Aquesta jornada és una oportunitat per posar en valor iniciatives essencials com els punts liles, espais que no només ofereixen suport immediat a les víctimes, sinó que també són clau per prevenir situacions de violència. Els punts liles són molt més que punts d’informació: són un primer pas que pot marcar la diferència en moments crítics. Tanmateix, la seva presència depèn sovint de la voluntat d’entitats organitzadores, un fet que evidencia la necessitat urgent que les institucions governamentals apostin per convertir aquests serveis en una prioritat reglamentada. Garantir-ne la implantació de manera sistemàtica i dotar-los de recursos adequats hauria de ser una obligació per a qualsevol administració compromesa amb la seguretat de les dones. Commemorar aquest dia és recordar que prevenir la violència de gènere és responsabilitat de tots, però especialment de les institucions. Apostar per punts liles és una inversió en dignitat, seguretat i justícia per a totes les dones.