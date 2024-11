Continuem sumant barreres contra la violència masclista

La denúncia d’Acció Feminista sobre la manca de dades estadístiques a Andorra per mesurar l’impacte de la violència masclista posa el dit a la nafra d’una realitat alarmant. Sense dades fiables, la lluita contra aquesta xacra esdevé incompleta i menys efectiva. En un moment on països veïns disposen de dades que apunten que una de cada cinc dones pateix violència, Andorra encara no pot quantificar amb rigor aquest fenomen. El problema no és només tècnic; és polític i social. La falta de dades revela una absència de prioritats institucionals per posar la violència masclista al centre del debat públic. Acció Feminista ha demostrat que, amb pocs recursos, es poden obtenir resultats significatius, com ho reflecteixen les 200 respostes recollides en la seva enquesta. Però això no pot quedar en mans d’entitats petites. Les institucions han d’assumir la responsabilitat de liderar la recopilació de dades i la sensibilització ciutadana. Invisibilitzar el problema, ja sigui per acció o per omissió, perpetua el silenci. Per erradicar la violència masclista, cal primer reconèixer-la i, per això, les dades són essencials.