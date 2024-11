Es queda curta la feina per garantir la igualtat laboral

La demanda del Cos de Banders per obtenir més recursos i millorar els salaris dels agents posa sobre la taula un altre tema urgent: la baixa representació femenina en aquest cos, amb només tres dones entre els 25 candidats recents. Aquesta realitat evidencia que les institucions encara no estan fent prou per fomentar la igualtat d’oportunitats en sectors tradicionalment masculinitzats. És imprescindible que les institucions, des del Govern fins a les entitats públiques i privades, assumeixin un paper actiu en la promoció de la diversitat de gènere. No n’hi ha prou amb deixar les portes obertes; cal eliminar els obstacles estructurals que impedeixen que més dones considerin aquesta opció professional. Una situació que implica implementar campanyes que visibilitzin les dones banders, garantir condicions laborals inclusives i proporcionar programes de formació i suport específic per a candidates. El treball institucional ha de ser proactiu: si volem una societat justa i representativa, cal que les dones trobin referents i espais per demostrar el seu potencial. Només així podrem construir equips diversos que reflecteixin la realitat social i que aportin una riquesa única a professions com aquesta.