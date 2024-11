Una victòria judicial que arriba amb set anys de retard

El Tribunal Constitucional ha confirmat una indemnització de més de 877.000 euros per a Genís Bessolí, una decisió que suposa una fita important per a la justícia al país. La resolució posa punt final a un procés que ha durat set anys, un període extenuant que planteja qüestions essencials sobre l’eficiència del sistema judicial i l’impacte humà de processos tan llargs. És indiscutible que aquesta sentència reconeix el dany causat i busca reparar-lo, però, com pot ser que hagi trigat tant? Set anys és una eternitat per a qualsevol persona que busca justícia, atès que, durant aquest temps, les conseqüències emocionals, personals i econòmiques han estat enormes. Si bé la indemnització pot alleujar algunes càrregues, el temps perdut és irreparable. Aquest cas hauria de ser un punt d’inflexió. És imprescindible reflexionar sobre com es poden agilitzar els procediments judicials per evitar que casos com aquest esdevinguin la norma. La justícia tardana no només afecta les víctimes, sinó que també erosiona la confiança en les nostres institucions.