Editorial La 40a Volta als Ports, una altra festa del ciclisme

No descobrirem la sopa d’all dient que Andorra és un paradís per al cicloturisme. Ho és, i cada vegada més corredors professionals i amateurs escullen els ports andorrans per entrenar-se, gaudir de l’esport, de l’esforç i dels paisatges.



La fórmula ja fa temps que funciona. Només ahir hi havia més de 1.200 ciclistes inscrits a la 40a Volta als Ports, amb figures mediàtiques com els cèlebres ciclistes Jan Ullrich –que el 1997 va guanyar l’etapa a Arcalís del Tour– i Marcel Wüst, i els pilots de Moto GP Àlex Rins, Maverick Viñales i Aleix Espargaró –el món el motor i del ciclisme van íntimament lligats–. I sense comptar tots aquells aficionats al ciclisme que, tot i no dur dorsal, es van unir a la festa en alguns ports per acompanyar amics i encomanar-se de l’esperit de superació.



La Massana, a primera hora del matí, era un bullidor: més de mil ciclistes preparats per al tret de sortida, i amics, familiars i aficionats gaudint de l’espectacle; i a la meta, dues tasses: el degoteig de ciclistes anava arribant i la Coma d’Arcalís encara lluïa més.



Aquest entusiasme es repetirà d’aquí pocs dies amb la celebració de la Purito 2017 , que tindrà lloc el 6 d’agost, un altre esdeveniment esportiu que posarà a prova la resistència –i la força mental, l’altre 50% d’aquest esport– dels corredors. I una altra oportunitat per atreure gent d’arreu, que es desplacen acompanyats.



Andorra és un país de bicicletes. No només de carretera, ja que els aficionats a la BTT també són nombrosos. La pròxima cita la tenen amb l’Andorra Challenge MTB, un repte trencacames: 90 km i 2.900 metres de desnivell acumulat.



Ara només falta que es desplegui el servei de bicicletes elèctriques per a que les dues rodes esdevinguin el sistema de transport més usat del país. La salut i el medi ambient ho agrairan.