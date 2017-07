Editorial Saboya lidera Economia i es descarta com a relleu de Martí

No hi ha res tancat ni decidit, i sí, la cursa electoral queda lluny, però ara per ara Saboya s’autodescarta com a candidat per Demòcrates per Andorra (DA) a les pròximes eleccions generals, previstes per a l’octubre del 2019.



El nom de la persona que rellevarà Toni Martí com a cap de llista de DA és una incògnita. Han sonat els ministres Espot, Saboya, Cinca... Els problemes judicials i escàndols diversos acumulats per càrrecs importants del partit (dimissió de Mateu i Alcobé, denúncia a Cinca) han desgastat el partit, que ara ha de fer mans i mànigues per trobar una persona amb carisma i que doni confiança al votant. Saboya va recordar ahir, durant la presa de possessió de la seva nova cartera i el traspàs d’Afers Exteriors a Maria Ubach, que no està per cap cursa. Ara mateix, la seva prioritat és fer una bona transició i ajudar en tot el possible amb la continuïtat de les negociacions de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. També té sobre la taula treure del calaix diversos projectes destacats, com la implantació de l’Institut Marqués i la construcció del The Cloud, per reactivar l’obertura econòmica i promocionar Andorra com a un destí interessant per invertir.



L’últim ministre d’Economia va ser Jordi Alcobé, durant la legislatura 2011-2015, ja que en el segon mandat de Martí, el líder de l’Executiu va dissoldre la cartera per distribuir les competències econòmiques entre els diversos departaments, a més de nomenar un secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé.



Amb la petició de Saboya de deixar un lloc tan absorbent com el d’Afers Exteriors, Martí l’ha volgut mantenir al seu costat i li ha creat un ministeri a mida: Economia, Innovació i Competitivitat.