Editorial Mesures justes per a eventuals i col·laboradors educatius

Els treballadors eventuals rebran els mateixos complements retributius que els funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit, tot i que el Codi de Relacions laborals no ho prevegi o ho prevegi amb un import inferior. Així ho va acordar ahir el Consell de Ministres a proposta de la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega.



El Reglament de sistemes de compensació actualment és només aplicable als funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit, i per tant, als treballadors eventuals no se’ls poden retribuir, entre d’altres, les dietes, ja que es regeixen pel Codi de Relacions Laborals. La ministra ha instat el Gabinet ministerial per unificar les retribucions del personal funcionari i agents de l’administració de caràcter indefinit amb les retribucions dels agents eventuals.



La mesura s’aplica de manera transitòria fins que s’estableixi per llei amb la modificació de la Llei de la Funció Pública i del Reglament de sistemes de compensació. Una decisió justa que equipara funcionaris i eventuals que, ja que fan la mateixa feina, tinguin una retribució corresponent.



A més, als col·laboradors educatius que no arribi al sou mínim (n’hi ha!) se’ls garanteix el salari mínim interprofessional, que frega els mil euros. La mesura, però, entrarà en vigor durant el pròxim curs escolar. El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha contractat durant pel curs 2016-2017 un total de 21 col·laboradors educatius.



Mesures que dignifiquen la feina de gent que treballa a l’Administració sense ser funcionària. Ara també estaria bé que el sector privat s’obligués a aplicar certes normes que garanteixin un salari just i compensacions per hores extra.