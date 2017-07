Editorial El pes de la llei contra els maltractadors d’animals

Avís per a navegants: l’article 11 de la Llei de protecció i tinença d’animals estableix que «els ministeris responsables de l’agricultura i de la fauna i les persones legalment autoritzades poden comissar els animals si hi ha indicis manifestos de maltractaments o tortures, si presenten símptomes d’agressió física o desnutrició o si es troben en instal·lacions inadequades». Les multes poden arribar als 12.000 euros i, a més, la legislació diu que «les persones que hagin estat sancionades per raó de maltractament no poden ser titulars d’un animal davant del registre corresponent i se’ls suspèn la tinença per un període de tres anys en cas d’una infracció greu i de sis anys en cas de tractar-se d’una infracció molt greu». A més, la imposició d’una sanció per infraccions de caràcter greu i molt greu pot comportar el comís dels animals afectats. El maltractament animal també està tipificat a l’article 297 del Codi Penal amb penes de fins a un any de presó i multes d’entre 6.000 i 9.000 euros.



Tot aquest pes de la llei ha de recaure contra l’energumen que dimecres a la tarda va agredir el seu gos al carrer, un cadell de Bulldog Terrier de tan sols 8 mesos. El ca, espantat, va fugir, amb la mala sort que un vehicle el va atropellar. No ha mort, però està molt greu.



El personatge en qüestió va ser detingut, però un cop lliure va recuperar l’altra gossa que té. Ara esperem que la justícia actuï amb celeritat, perquè li retiri la potestat dels animals. Ara i sempre.



Quan una persona escull, voluntàriament, tenir cura d’un animal, l’ha de respectar i estimar, sinó, que se’n vagi a fer boxa. Les entitats que vetllen pels animals s’encarreguen que la persona que els adopta sigui responsable i amb cara i ulls. Caldrà també que tothom que adquireixi un animal superi un test psicotècnic i se li faci un seguiment.