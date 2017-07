Editorial Al doble de la velocitat permesa per vies catalanes

Els Mossos d’Esquadra han denunciat un ciutadà andorrà de 20 anys que circulava a 188 km/h per una carretera al municipi de Tàrrega, quan la velocitat màxima permesa a la via és de 90 km/h, és a dir, anava al doble del permès. La policia catalana ha denunciat el jove andorrà per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. L’infractor haurà de comparèixer al jutjat de Cervera quan sigui requerit per l’autoritat judicial.



Un altre andorrà que ve a alimentar el tòpic que els conductors del Principat són uns incívics i corren massa, i casos així contribueixen encara més a estigmatitzar la imatge. És cert que l’orografia del país no permet anar a més 90 km/h, però més enllà de la frontera el màxim autoritzat és de 120 km/h, per tant, no cal circular com un Fittipaldi.



Més enllà de la sanció econòmica, que no serà poca, i de la mala imatge, aquest jove conductor, presumiblement amb pocs anys d’experiència al volant per l’edat, va posar en risc la seva vida però, sobretot, la de la resta d’usuaris de la xarxa viària que, per un energumen, van veure perilla la seva vida.



En converses de cafè és habitual escoltar com la gent comenta quan tarda en arribar als seus destins, normalment a la platja, i com menys triguen més pit treuen. De vegades són períodes de temps matemàticament impossibles comptant els 250 o 300 km que els separa del seu destí.



Si us plau, deixem de fer el fatxenda al volant. Portem una màquina als dits, imprevisible, i a la carretera també hi ha més conductors imprevisibles. Si algú té tan poc respecte per la seva vida com per circular embogit que llogui el Circuit de Catalunya, però que respecti la vida dels altres.