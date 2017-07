Editorial Microproductors, el producte diferencial d’Andorra

Mel natural d’Andorra de Juberri; ous de gallines alimentades amb gra certificat de Fontaneda; l’únic xarop de pinya d’avet macerada amb sucre biològic; melmelada artesanal; receptes tradicionals elaborades amb productes ecològics; carn de poltre criat ecològicament a les nostres muntanyes; carn de bou, de corder, de cabrit i d’equí sota el segell Carn de qualitat controlada d’Andorra; embotits del país, com bringuera, donja, botifarres, fuet, bulls, secallona i llonganissa; cervesa artesana; licor digestiu tradicional d’herbes remeieres i nous verdes; vins ecològics i d’alta muntanya, i cosmètica natural.



Aquests i d’altres són els productes artesans i agrícoles d’Andorra, de fabricació al Principat. Són els productes que ens han d’enorgullir i que hem de promocionar perquè es consumeixen tant nacionalment com internacionalment i, a més, que siguin els que busquen els visitants quan volen endur-se algun record de les Valls.



Disposar d’una àmplia gamma de productes propis és un privilegi, ja que són un bon exemple de la salut de la ramaderia i l’agricultura i un indicador de la qualitat de l’alimentació que s’ofereix al país. La carn té un segell de qualitat que demostra que prové d’animals que han estat criats ecològicament i amb totes les garanties.



Tots aquests productes ara s’han recollit en un catàleg que seguirà ampliant-se. Fa tan sols cinc anys, només hi havia cinc microproductors en aquesta llista. En un lustre l’activitat s’ha multiplicat per cinc: ja n’hi ha una vintena.

Amb la necessitat de la reconversió dels camps de tabac és evident que hi ha on triar i remenar per apostar per un nou producte agrícola o ramader que engreixi la llista de productes autòctons que siguin imatge d’Andorra.