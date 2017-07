Editorial El conat de roda de premsa del cap de la Uifand

El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) va fer ahir un conat de presentació de l’estudi nacional de riscos, un document que es deriva d’una de les recomanacions del Moneyval perquè Andorra pugui superar amb èxit la cinquena avaluació de l’organisme. Conat perquè Carles Fiñana no va presentar l’estudi als periodistes que van acudir a la roda de premsa convocada per la Uifand ni tampoc va fer cap esforç per explicar algun detall del seu contingut.

És més, Fiñana va destacar als atònits periodistes que no tenia voluntat d’explicar el document i que aquest es podria trobar a la pàgina web «avui o dilluns».

De l’actitud del responsable de la Uifand se’n deriven moltes preguntes, de les quals se’n poden destacar tres.

La primera és per què es convoca una roda de premsa per explicar un estudi que no es vol explicar i sense tenir disponible el document que és motiu de la convocatòria.

La segona, perquè des de la Uifand es deixa les conclusions de l’estudi a criteri dels periodistes sense tenir cap intenció de donar un mínim de detalls que ajudin a la comprensió.

I la tercera pregunta és si des de la Uifand és té en compte que des del Govern s’estan fent esforços per difondre la transparència financera que Andorra vol transmetre al món. L’exemple d’ahir no va ser precisament de transparència financera i únicament va servir perquè la Uifand situés el sector bancari com el que més amenaces té, una afirmació que pot fer qualsevol ciutadà mínimament informat.

Una vegada més s’ha menystingut a la premsa ignorant que la informació no es patrimoni de ningú i que tots els ciutadans tenen dret a estar informats pels servidors públics, óbviament sense revelar material confidencial.