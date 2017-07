S & P dona bona nota però alerta dels riscos

Standard & Poor’s ha emès una nova nota sobre Andorra en la qual millora la qualificació a llarg i a curt termini, que passa de BBB-/A-3 a BBB/A-2 i, a més a més, manté la perspectiva estable. Segons l’agència de qualificació, es valora el fet que el país continuï les reformes i destaquen la recuperació de l’economia, el seu creixement i els esforços per millorar la supervisió financera.

Són motius que conviden a l’optimisme però que no permeten caure en l’eufòria. Certamen la situació ha millorat molt en relació a fa uns anys, però aquesta millora no acaba d’arribar a totes les famílies, especialment les que tenen menys recursos. En la nota publicada, els avaluadors remarquen que es continuïn amb les reformes per complir amb els estàndards dels organismes internacionals, més concretament s’aplaudeixen les polítiques per adaptar-se a les pràctiques internacionals de regulació i supervisió financera i les reformes del sistema tributari i de legislacions clau.

L’agència no s’oblida de la tempesta de BPA i encara que aprova les mesures que s’han adoptat després de la crisi de BPA, manté les advertències que els litigis no estan resolts i que, per tant, unes sentències contràries a les tesis del Govern suposaran un impacte negatiu important per a l’Estat que pot afrontar un cost elevat.

D’altra banda S & P destaca novament com un dels mals de l’economia andorrana la dependència excessiva d’Espanya i, com no, la falta de dades que permetin elaborar una anàlisi fiable sobre l’evolució econòmica. Tant és així que la posició externa d’Andorra es fa en funció de l’evolució que té Espanya, el que no deixa de ser una situació trista per a un país que és molt recelós de la seva sobirania i identitat.