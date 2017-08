Editorial Un bon veïnatge obligatori en matèria de sanitat

En el marc de bon veïnatge entre Andorra i Espanya tot el que fa referència a la sanitat ha de tenir un tracte preferencial. El Principat necessita el suport de França i Espanya per oferir tractaments i especialitats que a Andorra no són possibles per la dimensió i la reduïda població. Però hi ha mols àmbits d’interès que poden ser sondejats per a benefici mutu. Un d’ells, com va apuntar ahir la ministra espanyola de Sanitat, Dolors Montserrat, és el suport a la candidatura de Barcelona per acollir l’Agència del Medicament Europea, que actualment està ubicada a Londres. Segons la ministra –que ahir va fer una visita oficial a Andorra– si l’Agència s’ubica a la capital catalana serà un fet beneficiós per a l’Estat espanyol i també per a l’andorrà».

L’agència del medicament no tan sols portarà més de mil treballadors de cop, 40.000 experts anualment i les 1.500 empreses que treballen al voltant de l’EMA a Londres, sinó que les empreses espanyoles i andorranes poden passar a ser proveïdores de l’agència.

És important que els dos governs tinguin un diàleg fluid i constant en matèria de sanitat, perquè els desacords serien fatals per als ciutadans que depenen d’ambdós sistemes. En aquest àmbit tothom hi pot guanyar, de manera que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha de ser el centre de referència al Pirineu de la mateixa manera que Catalunya –especialment Barcelona– ho és per a molts pacients andorrans en determinades especialitzacions.

La visita de Montserrat escenifica la bona relació existent en aquest camp on no han de prevaldre mai els interessos particulars sinó els col·lectius i el criteri econòmic ha de quedar en segon terme en benefici de la salut de la població.