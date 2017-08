Editorial Obres en marxa mentre d’altres han d’esperar

El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, van aprofitar ahir la calma estiuenca de l’agost per visitar tres obres que estan en marxa. Dues són de les més importants que s’han adjudicat darrerament: la futura seu de la justícia, l’Hotel Rosaleda d’Encamp i les obres de la carretera de Llorts, un tram de cinc quilòmetres dels quals 2,7 ja estan acabats, i que potenciaran l’estació d’esquí d’Arcalís.

La primera és indispensable. Un dels mals crònics del sistema judicial és la falta de recursos i de poc serveix ampliar el personal i els batlles, o dotar de nou material si hi ha falta d’espai. Es tracta d’una obra de gran format que permetrà disposar al poder judicial d’un edifici de titularitat pròpia i que costarà 18,8 milions d’euros. Es tracta d’una vella reivindicació que veurà la llum a finals del 2019, que és quan entrarà en funcionament.

L’Hotel Rosaleda també ha de ser considerat com una obra emblemàtica, doncs albergarà el Ministeri de Cultura.

Durant aquest tour per les obres el ministre es va referir al desviament de Sant Julià, una obra que no veurà la llum en la seva totalitat perquè no hi han diners per finançar-la. Abans de finalitzar l’any es licitarà l’obra de la rotonda de Fontaneda, un pont que enllaçaria l’avinguda Francesc Cairat amb la nova desviació. Així mateix, Torres va anunciar que l’any vinent el Govern realitzaria el projecte de la desviació per la propietat privada amb la qual ja s’havia signat un acord.

Aquesta és una obra prioritària perquè es tracta d’un punt neuràlgic on es concentra gran part del trànsit en dades assenyalades i on s’originen les principals retencions. Encara que s’ha buscat fórmules per pagar el túnel, la propera legislatura ha de ser la definitiva per a aquest projecte a mig fer.