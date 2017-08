Editorial L’aute que DA celebra contra els atacs per desgastar el partit

Demòcrates per Andorra va celebrar ahir la «contundència» de l’aute de Corts del cas Orfund contra el ministre de Finances, Jordi Cinca. DA va demanar que no es faci política amb les decisions judicials durant una roda de premsa en la qual es va fer política amb la sentència del Tribunal de Corts, igual que ho va fer el Govern dijous amb un comunicat quan en anteriors ocasions havia justificat el seu silenci perquè es tractava d’un afer personal del ministre.

Formes a banda, l’aute del Tribunal de Corts suposa un respir per a Cinca i per a tota la família demòcrata, que s’han sentit assetjats i maltractats no només pels mitjans de comunicació espanyols i pels promotors de la querella, sinó pels partits de l’oposició, als quals el secretari general de DA va recordar que havien demanat la dimissió de Cinca –aquesta és la quarta querella que es desestima contra el ministre.

Els responsables del partit taronja estan convençuts que darrera de les querelles hi ha la intenció de desgastar al ministre i «tot el projecte de DA», remarcant «la contundència» de com s’ha fet l’arxiu de l’aute. Deixant de banda les simpaties polítiques la realitat és que el titular de Finances ha viscut un calvari aquests darrers anys arran de la seva participació en l’empresa Orfund.

La pressió ha estat tan intensa que ha apartat Cinca de la cursa per la candidatura a cap de Govern en substitució de Toni Martí. En l’ambient polític a Andorra s’ha instaurat una crispació que no es coneixia abans i difícilment es pot culpabilitzar a un únic partit sinó que tots tenen una responsabilitat compartida. També és cert que el país ha viscut uns episodis molt difícils que han ajudat a incrementar aquest mal ambient en l’escenari polític.