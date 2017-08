Editorial Conduir sota els efectes de la beguda: la xacra que no cessa

En set setmanes, la Policia ha detingut més de 40 persones que conduïen amb una taxa d’alcohol superior a la permesa. Entre 0,5 grams d’alcohol per litre de sang i els 0,8 g/l la sanció és administrativa. A partir del 0,8 g/l la conseqüència és penal, el que comporta detenció, judici i condemna, que pot incloure presó i retirada del permís de conduir, a més de la multa econòmica.



Cada setmana, la Policia informa de les detencions que realitza, i no hi ha setmana que no n’hi hagi de conductors ebris. Alguns són interceptats després de patir un accident amb danys materials i, fins i tot, físics, i d’altres en controls rutinaris. Això vol dir que molts més se n’escapen. Segons les dades de l’última campanya, el perfil mitjà del conductor ebri és el d’un home, de 18 a 29 anys, resident, que dona una taxa d’entre els 0,8 g/l i els 1,9 g/l.



Cada setmana la llista queda com a una anècdota a comentar, com el rècord mundial d’alcoholèmia registrat, la d’un resident de 52 anys que, després de patir un accident, va donar una increïble taxa de 4,85 g/l. I va sobreviure.

Entre tots i totes hem de deixar de riure les gràcies a aquells que agafen el volant amb unes copes de més, ja que els reflexos i la capacitat de reacció disminueixen. El perill està en fer mal, o matar, a una altra persona que circula correctament, o a un vianant perquè no hem frenat a temps.



Conduir ebri no és divertit, i quan no ens neguem pujar al vehicle d’un conductor que ha begut massa o no evitem que es posi al volant, estem promovent que l’equació vehicle+beguda es perpetuï. Els conductors andorrans ja tenen la fama de córrer massa, més un rècord mundial d’alcoholèmia. Ja és hora de revertir la situació i recordar que tenim entre les mans una màquina de matar amb la qual no es pot jugar.