Editorial La mort de l’os es tanca amb 6.000 euros de multa

Medi Ambient ha tancat l’expedient sobre l’abatiment de l’os Torb a Naturlandia amb una proposta de sanció de 6.000 euros a Camprabassa –tenen 10 dies per presentar al·legacions– que respon a la comissió de dues infraccions greus, sancionades cada una d’elles amb 3.000 euros, que és la quantitat màxima prevista a la Llei de tinença i de protecció d’animals. Un os nascut i criat en captivitat, en un parc d’animals, s’escapa i acaba mort en mans del seu vigilant. I la multa màxima que es pot establir és de 6.000 euros.



A part hi ha pendent el judici a la persona que va disparar contra l‘os, que no va acceptar la pena proposada per la batlle en l’ordenança penal i que serà jutjat al Tribunal de Corts.



El més greu, però, són les conclusions de l’informe: «En primer lloc, s’apunta que no es van realitzar les tasques diàries d’inspecció ocular, no es va mantenir l’os dins el tancat i es va causar el dany irreparable de la mort de l’os, a més de la conseqüent transcendència social del fet. A més, es constata que no disposava de prou mitjans humans en el moment de l’incident per poder aplicar el pla d’emergència establert. La segona infracció greu correspon a l’incompliment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic, per la manca de manteniment en diversos elements i indrets del recinte del ossos, per no tenir operatiu el recinte destinat a l’aïllament sanitari, i per la manca de manteniment de les tanques elèctriques».



La versió de Medi Ambient contradiu el Comú de Sant Julià, que es va penjar medalles al·legant que es va actuar correctament i que l’os es va abatre per evitar mals majors... El comú no va voler pronunciar-se ahir, però haurà de donar explicacions.