Editorial Jugar amb la borsa per assegurar-nos la jubilació

L’economia global segueix dèbil. Tot i la recuperació que s’albira després d’una dècada de crisi financera mundial, sembla que els mercats es comencen a recuperar, tot i que no tant les butxaques dels particulars. La CASS no és aliena a la tímida recuperació, i en el que portem d’any ha guanyat per al Fons de Reserva de Jubilació 34 milions d’euros, deu més que en el mateix període de l’any passat. Són bones notícies, perquè la guardiola per a les pensions de jubilació s’omple i no es buida.



Ara bé, la guardiola, un cop es trenca, es buida molt ràpid, i la CASS treballa per evitar haver de trencar el porquet i engreixar-lo. Però, com s’augmenten els dipòsits de les pensions quan cada vegada hi ha més jubilats i menys gens que cotitza?



La CASS, com fan els bancs amb els nostres dipòsits, juga amb els diners, però amb coneixement i baix risc, segons asseguren els responsables de la parapública. L’estratègia és diversificar els fons per obtenir-ne beneficis. Fins ara, la CASS ha optat per invertir-los en bons estatals, una aposta poc arriscada però que quasi no dona guanys. On es mouen els diners és a la renda variable, és a dir, invertint-los en borsa. Això sí, la CASS vol anar sobre segur i les accions que compra són de companyies solvents i amb una trajectòria consolidada. Quines són, però, és un secret. Les estratègies dels mercats no es revelen.



La CASS ens ha explicat, per activa i per passiva, que cal implementar accions per seguir omplint la caixa de les pensions, com augmentar els percentatges de cotització, si d’aquí uns anys volem cobrar la jubilació. Mentrestant, els diners de la guardiola es van jugant a la borsa i, tot i que ens garanteixen que és segur i que només pot reportar beneficis, no està de més anar fent-se una guardiola pròpia.