Una escabetxada a les plantes de tabac

Les diverses calamarsades que s’han anat succeint aquest estiu han perjudicat, i molt, les plantacions de tabac. De moment, les pedregades han tocat més de 2,2 milions de plantes, una xifra gens menyspreable. Amb tot, el balanç definitiu no el tindrem fins més endavant, després del peritatge dels experts, que valoraran si és sinistre total o si encara es poden vendre.

Tot i que les plantacions de tabac són majoritàries al país, ja que és el cultiu més estès, la meteorologia no discrimina i si plou de valent fa malbé tot el que troba per davant. L’agricultura és un sector molt sensible que mereix una protecció especial ja que una mala collita pot deixar el pagès sense ingressos.



Ara que es parla tant de tabac, a causa del seu encaix en l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, on la seva producció està condemnada a minvar o a desaparèixer en els pròxims 20-30 anys, i que any rere any ens trobem que les tempestes d’estiu fan malbé bona part de les collites, és l’hora de començar a pensar en la diversificació de l’agricultura.



Fa mesos que l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) va endegar una prova amb els nabius, però els resultats no es coneixeran fins d’aquí uns anys. L’experiència amb les patates no va funcionar, i la producció ecològica és molt minsa. La idea de cultivar verdures i hortalisses ecològiques, ara que cada vegada la gent vetlla més per la seva salut i consumir productes de quilòmetre zero podria situar Andorra al mapa dels productors de referència. Pensem alternatives, que això s’acaba.