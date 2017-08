Menys consum energètic: consciència o pobresa?

El consum d’energia cau, i el canvi climàtic hi influeix. Les temperatures més altes i els hiverns més suaus influeixen a gastar menys en calefacció; per contra, la canícula també promou l’ús dels aires condicionats, aparells molt contaminants.



Per una banda, trobem que la despesa energètica fluctua, a causa dels canvis meteorològics. Per una altra banda, també hem de tenir en compte que el consum d’energia cau perquè la ciutadania evita gastar més del compte. És cert que el preu de l’electricitat que ofereix FEDA és molt més competitiu que els dels països veïns, i les factures mensuals no es disparen escandalosament amb un ús racional. Amb tot, s’ha d’advertir de la pobresa energètica: moltes persones que no encenen la calefacció a l’hivern perquè no s’ho poden permetre. Aquí és on cal posar l’ull. De fet, l’any passat, el Govern va endegar una campanya per localitzar les persones que viuen soles o les famílies que passen fred per no poder afrontar la factura de l’electricitat o del combustible per fer anar la caldera.



La tardor s’acosta i cal començar a preparar les llars per escalfar-les quan les temperatures baixin sota zero. I començar a fer campanya perquè les cases que no poden fer front a la despesa energètica per calentar-se tinguin recursos per viure confortablement. Poques coses hi ha més desagradables que passar fred dins de casa...

Amb tot, també és cert que cada vegada hi ha més consciència sobre tenir cura del medi ambient, i la gent aposta per connectar menys aparells o buscar-ne de més sostenibles. Per exemple, la font d’energia solar, en un país com Andorra, on hi ha Sol la majoria de dies de l’any, és una alternativa segura, fiable i econòmica que, a més, pot reportar beneficis econòmics.