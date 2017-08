Editorial Ningú dona «duros a quatre pessetes»

Per als joves que no han utilitzat o no recorden les pessetes, que sàpiguin que un duro equival a cinc pessetes i la frase feta «donar duros a quatre pessetes» vol dir, senzillament, que t’estan prenent el pèl o estafant.



Una de les dues associacions que representen els establiments hotelers, Autèntics Hotels, ha advertit que els socis de l’altra entitat està oferint preus d’habitacions rebentats, tant, que no entén com els surten els números. Una nit en un hotel de quatre estrelles, al centre urbà, pot arribar a costar 20 euros! Un preu que ni cobreix la neteja de la cambra...

La presidenta d’Autèntics Hotels, Cristina Canut, està indignada amb aquesta pràctica que és més habitual del que sembla ja que considera que perjudica la resta del sector i, a més, porta turisme barat, del que no fa despesa.



En l’editorial de l’edició d’ahir comentàvem que és habitual que els hotels s’omplin i hi hagi molta gent passejant per les vies comercials, però les botigues lamenten que no es ven, que els visitants no gasten. I té lògica, perquè si busques allotjament barat és perquè no te’n pots permetre un de més car i, per tant, disposes de menys recursos per fer despesa.



Canut considera que des del Ministeri de Turisme s’està promovent el turisme low cost. De fet, durant el juliol es venen paquets turístics amb habitació d’hotel i entrada al Cirque du Soleil a preus realment barats. Hem de fer la reflexió: apostem perquè tothom pugui venir de vacances o a passar un cap de setmana o ens especialitzem en un turisme més d’elit? Hi ha una oferta per a cada tipus de turisme o posem tothom al mateix sac? Busca el mateix un turista que paga 200 euros per una habitació que un que en paga 20? El sector del turisme té i tindrà en compte aquestes i altres preguntes a l’hora de dissenyar el turisme que volem.