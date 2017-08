Editorial Ser emprenedor/autònom no és cap bicoca

Segons les últimes dades facilitades per la CASS, el salari mitjà del país és de 1.984,15 euros, una xifra que super en gairebé mil euros el salari mínim interprofessional. El salari mitjà és la base amb què es calcula la cotització mensual dels treballadors per compte propi, una quota que ronda els 400 euros i que esdevé una de les més altes d’Europa.



En un context econòmic en què no és fàcil troba feina i en què s’anima la ciutadania a ser emprenedora i endegar els seus projectes, les persones autònomes no ho tenen fàcil ja que cada mes han de cobrir tantes despeses que, de vegades, segons els ingressos que obtenen no els surt a compte i acaben esdevenint assalariats, és a dir, per treballar a compte d’altri.



Després de superar els tràmits burocràtics per aconseguir l’autorització per iniciar l’activitat econòmica, que costa uns 500 euros, l’autònom té unes despeses inevitables. Per començar, la cotització a la CASS. El primer any d’activitat l’autònom es pot acollir a una quota reduïda del 50%, sobre uns 200 euros mensuals, però, a partir d’aleshores, la quota normal serà d’uns 400 euros ja que es calcula segons el sou mitjà.



A més de la cotització a la CASS, també s’hauran de pagar els impostos comunals i els tributs a Govern, a més de dur la comptabilitat.



L’esforç econòmic que requereix ser autònom és molt gran i, per això, la majoria no agafen mai la baixa, no perquè no es posin mai malalts, sinó perquè no s’ho poden permetre. No ingressarien ni un euro i no rebrien cap compensació. Només l’agafen quan és inevitable: baixa maternal, accident, malaltia greu...



Si volem incentivar l’emprenedoria, els autònoms han de tenir més facilitats per poder guanyar-se la vida.