Editorial Plantant cara al terrorisme, també des d’Andorra

Una de les característiques que més tarau d’Andorra és la seva seguretat. En comparació amb altres països, és una bassa d’oli. Amb això, però, no negarem que també hi ha violència i que es cometen crims execrables, com violacions, violència de gènere i, de tant en tant, algun assassinat. No obstant això, és cert que ens passegem per la nit amb tranquil·litat, que anem al caixer sense por a què ens atraquin en sortir-ne i que ens atrevim a estacionar el cotxe sense tancar-lo.



Però no hem de creure que vivim en un petit oasi de pau on mai ens passarà res. La nova forma de violència global, el terrorisme, és arreu i no discrimina. Andorra no ven armes, ni forma part de cap aliança que bombardeja o bloqueja algun país, però es troba entre els Estats espanyol i francès, és un país democràtic, occidental i la religió catòlica hi té un fort pes. A més, és un país turístic per excel·lència i concentra masses en zones comercials del centre urbà.



No, Andorra no pot mirar cap a una altra banda i s’ha de preparar pel que pugui venir. I si no ve, millor, és clar. Per això, el cap de Govern, Toni Martí, va anunciar ahir que en el pròxim debat d’orientació política proposarà la creació d’una unitat policial antiterrorista, un grup d’agents formats en aquesta lluita.



L’oposició, en bloc, s’hi ha mostrat a favor, però també en bloc ha recordat les mancances actuals del Cos de Policia. Manquen efectius i molts s’han jubilat abans d’hora, descontents per les noves polítiques que s’apliquen al Cos. És hora d’entonar un mea culpa i posar fil a l’agulla. La Policia ha d’estar preparada per a qualsevol casuística i disposar dels agents suficients. A la Vuelta s’ha demostrat que el servei està capacitat per fer-ho. No ens quedem enrere.