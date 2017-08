Editorial Andorra fa més gran l’espectacle del ciclisme

La Vuelta es va acomiadar ahir d’Andorra. Els ciclistes van sortir d’Escaldes en direcció a la frontera hispano-andorrana davant d’un nombrós públic que no es va voler perdre l’espectacle ciclista. La cursa espanyola no és el Tour, és evident, però s’ha de dir que s’han complert les expectatives tant a nivell esportiu com mediàtic. Andorra ha demostrat un cop més que és un destí únic per acollir esdeveniments esportius com aquest perquè les etapes llueixen amb l’esforç dels ciclistes i perquè està assegurada l’animació i el suport del públic, tant de residents al país com de turistes.

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha fet una valoració molt positiva d’aquests dos dies d’ambient ciclista. El fet que la Vuelta vingui a Andorra a l’agost, «un fet excepcional» ja que per temes de recorregut acostuma a fer-ho ja al setembre, ha contribuït a que les dues etapes hagin tingut més públic que altres anys, ha destacat el ministre. Està clar que els efectes de la Vuelta no són immediats i que el nombre de visitants en aquests dos dies no ha augmentat considerablement per l’arribada del pilot multicolor.

Tant la Vuelta com el Tour són dos esdeveniments esportius que s’alimenten de la promoció que donen. Aquest és el veritable interès d’Andorra: aconseguir que el país sigui durant uns dies el centre d’atenció en diversos mitjans de comunicació i difondre els atractius que té el Principat. La inversió és important i a més s’ha de tenir en compte els maldecaps que comporten als ciutadans, però els beneficis es van recollint gradualment en el futur.

Camp ja està negociant per l’any vinent i s’ha mostrat confiat que la Vuelta tornarà a Andorra, encara que s’està definint el recorregut, però confia poder anunciar-ho a finals d’any o principi del vinent. Andorra i la bicicleta es refermen com dos conceptes inseparables.