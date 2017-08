Editorial Prevenció per no caure en una passivitat gens aconsellable

El terrorisme jihadista ha creat una nova forma de terror, global i davant el qual ningú se sent del tot protegit perquè, lògicament, l’objectiu és produir dolor i assassinar. Per a aquests salvatges que militen en els diferents moviment jihadistes no hi diferència de color de la pell, de races o cultures, i únicament es mouen per una ànsia d’exportar violència i odi.

Davant de persones que només tenen per objectiu matar calen mesures preventives. Andorra és una illa de seguretat i tranquil·litat en un escenari internacional convuls, però també és vulnerable perquè les decisions dels terroristes són irracionals.

El director de la Policia, Jordi Moreno, i les cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Conxita Marsol i Trini Marín, es van reunir ahir per estudiar mesures que ajudin a incrementar la seguretat a les principals vies comercials de les dues parròquies, Meritxell i Carlemany, com instal·lar sistemes de seguretat que dificultin l’accés de vehicles. Actualment existeixen sistemes que s’anomenen invisibles perquè no tenen cap impacte visual i només funcionen quan detecten un vehicle que no està autoritzat.

El que està clar –hi ha unanimitat– és que totes les mesures que ajudin a augmentar la seguretat han de ser benvinguda, especialment si no retallen la llibertat de les persones perquè és precisament això el que busquen els terroristes amb les seves accions.

Evidentment, com s’està anunciant des del Govern, s’ha d’augmentar la plantilla de la Policia i aconseguir l’especialització contra aquest tipus de terrorisme irracional. Tot sense originar alarmisme però transmeten el missatge que s’està fent tot el possible. Andorra és un país petit i per tant els recursos són limitats, i per tant la cooperació amb els països veïns és essencial.