Editorial Un servei que pot ser objecte encara de moltes millores

Els Bus Exprés és l’actuació més important i ambiciosa que s’ha fet en l’àmbit del transport públic, un servei que encara té moltes mancances que no s’han solucionat per aconseguir captar més usuaris. Andorra és un país on el cotxe continua sent necessari per fer molts desplaçaments i on el transport públic té unes restriccions pel que fa a trajectes i horaris que obliguen a buscar alternatives. A més, el servei es pot considerar rudimentari en comparació a la de moltes ciutats on s’han incorporat les noves tecnologies per oferir informació actualitzada als passatgers.

El Bus Exprés va ser inaugurat el setembre del 2006 amb un carril prioritari multiús entre Escaldes i Sant Julià de Lòria, destinat preferentment al Bus Exprés, i que tenia que constituir la primera fase d’un projecte més ambiciós que apostava pel transport públic en lloc del vehicle privat.

El projecte preveia carrils entre la Massana i Ordino, Canillo i Encamp, i fins i tot es va dir que es negociaria amb la Seu d’Urgell per connectar aquest servei amb la capital alturgellenca.

Queda molt per fer en aquest àmbit, com per exemple permetre connexions amb el mateix bitllet. El que sembla bastant clar és que es tracta d’un negoci gens fàcil per a les empreses perquè l’ús del transport públic a Andorra està en percentatges molt inferiors al d’altres ciutats europees.

La nova concessió de les línies interurbanes que el Govern ha de decidir ha de suposar un salt qualitatiu. De fet les quatre empreses que opten a explotar el servei han fet propostes que no contemplen que l’activitat sigui deficitària, malgrat que fins ara cada any l’Executiu ha cobert les pèrdues importants que declarava l’empresa responsable del Bus Exprés.