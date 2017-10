Editorial Èxit de participació però sense xifres objectives

El balanç de la Fira d’Andorra la Vella és, un any més, molt positiu. Així ho va indicar ahir la consellera de promoció turística i comercial de la capital, Mònica Codina, tot remarcant que aquest any s’han registrat més visitants i més vendes que en les edicions anteriors. Com sempre, però, les declaracions de les autoritats es basen en una percepció però no disposen de dades objectives que l’argumentin. Únicament contrasten que les transaccions comercials han augmentat, reconeixent, però, que no disposen de cap dispositiu de comptatge de visitants. També afirmen que les vendes de vehicles han crescut entre un 15 i un 20% sense concretar les accions que ja s’han materialitzat i les que estan en tramitació. Pel que fa a la venda de forfets, un altre dels principals atractius de la Fira, Codina també va assegurar que s’havien superat els números de l’any precedent sense poder concretar l’increment.



Només calia passejar per les instal·lacions de la Fira i per les parades que la rodejaven per observar que, efectivament, moltes persones van aprofitar el cap de setmana per visitar-la. I és clar que molts d’aquests visitants també van aprofitar per fer compres i informar-se dels serveis que ofereix el país. Ara bé, després de 39 edicions d’un esdeveniment de gran envergadura com és la Fira d’Andorra la Vella cal ser més curosos amb la participació i les xifres que es faciliten a la premsa. Perquè la veritat és que la Fira de la capital és només un exemple de la manca de rigorositat del Principat a l’hora de facilitar xifres i fer un balanç objectiu dels esdeveniments que s’organitzen. Sense aquesta informació concreta és difícil avançar i fer una anàlisi més acurat d’aquells punts que caldria millorar per tal que el Principat guanyi no només amb quantitat, sinó també en qualitat.