Editorial Prevenir la corrupció i evitar incompatibilitats, temes pendents

La quarta avaluació realitzada pel Greco (Grup d’Estats contra la Corrupció) recomana al Consell General que es doti d’un codi de conducta, que introdueixi l’obligació d’assenyalar qualsevol conflicte d’interès d’un parlamentari i que cada conseller declari públicament el seu patrimoni i interessos. Tot plegat té l’objectiu de prevenir la corrupció dels parlamentaris, dels jutges i dels fiscals, i respectar la separació de poders. En el mateix informe emès ahir per l’organisme del Consell d’Europa s’exposa que la corrupció a Andorra és més baixa que en altres països europeus i que gairebé no hi ha casos coneguts.



Sobre la taula, però, segueix l’ombra fosca de la dimissió de la consellera general Meritxell Mateu, després que es conegués que va cobrar 48.000 euros com a assessora de BPA sense declarar-los a la CASS i que se l’acusés de lobbista, i també la del ministre Jordi Alcobé, per incompatibilitats del seu càrrec amb la seva activitat professional privada. També el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, es va veure involucrat en aquest debat.



Les dues dimissions van provocar que la discussió sobre les incompatibilitats agafés força, especialment perquè va coincidir amb l’elaboració de l’esborrany de la llei de transparència i incompatibilitats que estava treballant DA i que seguia sense incloure les disconformitats entre ser conseller general i treballar al sector privat.

En aquell moment, quan els mitjans van preguntar al síndic sobre la qüestió, la resposta va ser que «el reglament diu el que diu». Les evidències que amagar-se darrere d’un reglament massa tou en qüestions de transparència no serveix comencen a créixer amb recomanacions externes d’un problema que ja s’ha fet notori internament en més d’una ocasió. Cal posar-se a treballar en la modernització dels codis actuals i tenir sempre present que els ciutadans mereixen respecte i transparència per part dels seus governants.