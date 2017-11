Editorial Els talls a les carreteres perjudiquen als ciutadans

És habitual que en algunes protestes o mobilitzacions dels veïns de l’Alt Urgell s’acostumi a tallar la carretera N-145 que connecta amb Andorra. Els organitzadors consideren que l’acció tindrà més ressò si s’incomunica per un temps limitat Andorra pel fet que hi ha una frontera pel mig i que molts conductors són turistes de diferents indrets.

Ahir es va tornar a produir una protesta que es va traduir en tallar la carretera d’Andorra, prop de la rotonda d’encreuament amb l’N-260, i també la C-26 al terme municipal de Bassella. Els conductors afectats van haver de carregar-se de paciència durant una hora fins que el trànsit va tornar a la normalitat.

La protesta a la carretera té lloc després que s’hagi conegut que algunes persones promouen el boicot a Andorra des de les xarxes socials. Són dos fets, però, totalment diferenciats i protagonitzats per persones de perfils molt diferents.

Des de la perspectiva andorrana és fàcil comprendre la situació tan complicada que està vivint el poble català en el pols que manté amb un Govern espanyol que sembla haver renunciat a la via del diàleg per calmar la tensió.

Al carrer, com és lògic, s’escampa una indignació que es vol expressar de la forma més visual. Tanmateix, s’ha d’entendre que els talls de carretera perjudiquen principalment a altres ciutadans i, en el cas de l’N-145, a un altre país que no té cap culpa de la delicada situació que pateix Catalunya. Difícilment aquells a qui va dirigida la protesta a la carretera canviaran d’opinió o mostraran signes de comprensió.

El tall ha afectat a transportistes, treballadors que es desplaçaven o turistes amb ganes de gaudir el màxim possible del seu temps d’oci.