Editorial Cura amb tocar un sistema sanitari que funciona

El ministre de Salut. Miquel Alvarez, es va veure ahir interpel·lat sobre les mesures de la CASS per reduir el dèficit que aquest rotatiu va publicar ahir i que queden recollides en el projecte de pressupost de la parapública per a l’any que ve. No és una papereta fàcil per al ministre admetre que s’estan estudiant retallades que afectaran sensiblement les butxaques dels afiliats i les prestacions, per això va defensar que no s’ha decidit encara res, que tot són propostes de la CASS i que segur que les cotitzacions no es tocaran durant aquesta legislatura per no perjudicar el teixit empresarial.

Sí sembla que estigui quallant la proposta d’incrementar el copagament, que anirà en detriment de la butxaca dels cotitzants. Es pot descartar que es penalitzi més els afiliats amb les cotitzacions, sobretot tenint en compte que cada cop està més a prop la data per a les eleccions generals i tot el que afecta a la salut són temes molt impopulars que es poden traduir en vots perduts.

La taxa que demana la CASS per al tabac, alcohol i begudes ensucrades –que tenen més un perfil recaptador– no són gaire ben vistes pel ministeri, que sap perfectament que es trobaria amb l’oposició de comerciants i tabaquers.

El que sí que es pot donar per segur és que aniran caient algunes de les mesures per augmentar els ingressos de la seguretat social, i que aquestes seran en forma de retallades.

S’ha de ser molt meticulós i prudent alhora d’avalar aquests canvis d’una sanitat pública que és motiu d’elogis a nivell internacional. I s’ha de tenir molt clar que reduir les cobertures o les prestacions anirà en detriment d’aquesta qualitat i que serà molt difícil tornar al mateix punt una vegada s’activin determinades accions.