Editorial Un tall de carretera en detriment d’Andorra

El Govern va reaccionar ahir amb tebiesa davant l’amenaça d’un tall indefinit de la frontera amb Catalunya. El ministre portaveu es va limitar a manifestar que estaven a l’espera de disposar d’informació i que havien mantingut contactes amb l’ambaixador espanyol, Manuel Montobbio. Al carrer, en canvi, la indignació va en augment, i no contra Catalunya o els catalans, si no pels perjudicis a la població andorrana i als transfronterers. La idea d’intenacionalitzar el conflicte als llocs transfronterers suposa un greu problema per a Andorra, on hi ha una gran dependència de l’exterior. Els transportistes poden anar temporalment a proveir-se a França, i això comportarà també efectes negatius per a les empreses catalanes que tenen vincles amb Andorra. No sembla que aquesta acció, molt mediàtica, pugui influir en les decisions del Govern de Madrid o de la resta de països europeus.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va expressar ahir el desig que el tall s’acabi, i va indicar que el Govern ha manifestat a l’ambaixador d’Espanya a Andorra la seva inquietud. Molts ciutadans i empresaris estaven ahir a l’espera de tenir notícies sobre la situació de les carreteres avui, però no va ser fins tard que el Comitè de Defensa de la República (CDR) va anunciar que manté el tall a la carretera N-145, a la Seu d’Urgell. Andorra pot elevar una protesta i exigir que es respecti la circulació a la zona fronterera.

Aquesta situació no planteja cap dilema ni obliga el Govern andorrà a prendre posició en el conflicte entre les forces independentistes i els unionistes. El Govern de Martí creu que el millor és evitar identificar-se buscant un difícil equilibri que no ha impedit rebre crítiques de tots els costats. El primer, però, és defensar els interessos andorrans i de la seva població.