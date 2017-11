Creixen les sancions i els accidents, però sense morts

La policia va interposar un 68% de sancions de trànsit durant l’any passat de les registrades el 2015. Un creixement elevat que se suma també a l’augment d’accidents de circulació, que van pujar lleugerament passant de 575 a 594. La bona notícia és que cap accident va provocar víctimes mortals. Malgrat que és una dada força aleatòria, sempre és positiu un balanç sense sinistres.



Però més enllà del ball de xifres que deixa l’informe de mobilitat del 2016, el que cal valorar és que la majoria de sancions van ser per excés de velocitat, que l’alcohol i les drogues segueixen anant de la mà de la conducció i que cada vegada hi ha més accidents que involucren a joves d’entre 18 i 21 anys. Destaca també que, malgrat els esforços per conscienciar dels perills a les carreteres, un gran nombre de conductors segueixen sense utilitzar el cinturó, sense passar la ITV o utilitzant el telèfon mòbil durant la conducció.

Una altra reflexió important a fer és el motiu de l’augment d’atropellaments i les solucions que poden fer rebaixar la xifra. En total, l’any passat es van produir fins a 43 atropellaments, el 2015 en van ser 46 i el 2014, 44.



Amb tot, és innegable que les campanyes de control d’alcoholèmia i la instal·lació de nous radars per evitar excessos de velocitat contribueixen a mentalitzar a la ciutadania i a evitar accidents. I tampoc es pot negar que més enllà de les multes econòmiques, hi ha una feina de conscienciació perquè qüestions bàsiques com el fet d’utilitzar el cinturó es vagin integrant a poc a poc en la quotidianitat de la gent.



En aquest sentit, i molt més eficients i efectives que les mesures punitives, seran les accions que impliquin als nens i nenes del país perquè des de petits coneguin la carretera i rebutgin conductes temeràries al volant.