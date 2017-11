Una proposta que sorprèn en el darrer tram de legislatura

El cap de Govern, Toni Martí, va fer ahir un nou gest de complicitat cap a les files liberals, millor dit cap a un determinat sector, com va deixar clar el president d’Ld’A, Jordi Gallardo, en una entrevista amb aquest mitjà.

Martí va convocar una roda de premsa per anunciar l’oferiment als presidents dels grups parlamentaris perquè participin directament en les negociacions sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea, formant part de la delegació andorrana juntament amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i els representants dels coprínceps.

El cap de Govern no va fer més que reproduir la proposta que va fer el president del grup liberal, Josep Pintat, de participar del debat, en una mostra més de la complicitat que Martí es va encarregar de difondre en una entrevista a RTVA en la qual va reconèixer que manté converses amb el sector de Ld’A de l’òrbita de Pintat.

Quan la convocatòria de les eleccions no queda tant lluny la maniobra del líder taronja s’ha de llegir en clau electoral. Les negociacions amb Brussel·les no estan sent gens fàcils i DA no vol carregar amb una hipotètica responsabilitat d’una posició de la UE que no sigui favorable als interessos d’Andorra.

Com va expressar ahir el líder taronja, previsiblement la negociació no es tancarà aquesta legislatura, i segons el cap de Govern això fa encara més recomanable aquest esforç, que va qualificar d’obertura i consens.

És una incògnita la resposta del PS –l’únic que forma part del que s’anomena pacte d’Estat– en aquestes alçades de legislatura i quan les converses amb Europa s’estan duent a terme des de fa temps. Tampoc un sector dels liberals s’hi pot mostrar còmode negociant un acord d’associació del qual sempre han renegat públicament.